"الصحفي الديمقراطي" تندد بتهديد اللحام وتؤكد تضامنها معه والتفافها حول النقابة

وطن: نددت كتلة الصحفي الديمقراطي في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتهديدات التي تعرض لها الزميل الصحفي محمد اللحام عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات في النقابة، على خلفية دوره المهني والنقابي، وانتقاده الشجاع لمظاهر الفلتان الأمني واحتماء المنفلتين ودعاة الفوضى بقوات الاحتلال. وأعربت الكتلة عن تضامنها التام مع الزميل اللحام ومع جميع الزملاء والزميلات الذين كانوا وما زالوا يقفون في الصفوف الأولى في النضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله.

وقال نهاد أبو غوش منسق كتلة الصحفي الديمقراطي إن الصحفيين الفلسطينيين وعلى اختلاف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية، يقفون صفا واحدا في الدفاع عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، في وجه أي محاولة للمساس بهذه الحريات أو الانتقاص منها، وهم كما وقفوا بكل بسالة في وجه اعتداءات الاحتلال وجرائمه، كما وقفوا ضد أي انتهاكات لحرية الصحافة مهما كان مصدرها، سيقفون في وجه دعاة الفوضى والتخريب، وضد كل من يحاول العودة بشعبنا الفلسطيني إلى ما قبل بلورة هويته الوطنية الموحدة والجامعة.

وأكدت الكتلة أن التهجم والتهديد الذي تعرض له الزميل اللحام لا يمكن له أن يحسب على أي معارضة وطنية مسؤولة، بل يأتي في سياق الارتداد عن الهوية الوطنية مغلفة بالعصبية والعنعنات العشائرية، ومسنودة من قبل بعض القوى الظلامية المعروفة وتحت حماية قوات الاحتلال.

كما دعت الكتلة جميع الصحفيين إلى الوحدة والتضامن والالتفاف حول نقابتهم التي كانت وستبقى قلعة من قلاع الدفاع عن الحريات العامة.