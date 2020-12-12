صور | نشطاء المقاومة الشعبية ينجحون بإزالة منزل أقامه مستوطن على أرض للمواطن عارف جابر شرق الخليل

وطن: نجح نشطاء المقاومة الشعبية في إزالة البيت الذي قام المستوطنين بتشييده من الطوب ليلة الخميس الماضي، على أراضي الموطنين شرق الخليل.

وتوجه النشطاء صباح اليوم، إلى أرض المواطن عارف جابر في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل والقريبة من مستوطنة "كريات اربع"، وقاموا بإزالة البيت بشكل كامل.

ومن المعروف أن عارف هو ناشط في المقاومة الشعبية وأحد قيادات تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان وتتعرض عائلته وبيته في منطقة حارة جابر الى العديد من الاعتداءات من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وقام المستوطنون يوم أمس الخميس بتكسير زجاج سيارته عندما قاموا بمحاصرته مع عدد كبير من جنود الاحتلال لمنعه من إزالة البيت الاحتلالي المقام على أرضه في منطقة البقعة.