ذاكرة الطفولة تأبى التطبيع وفاءً لخيار المقاومة وإنصافا للقضية الفلسطينية

كتب الصحفي الليبي: خالد المرغني

عندما كنَّا أطفالًا لا تتخطى أعمارنا حاجز الخمس سنوات؛ لم نَكُ نعلم شيئًا عن العالم الخارجي.. وإنما كان شُغلنا الشاغل الذي شاطرتنا إياه الشوارع والأزقة؛ هو اللعب على أرصفتها والاختباء وراء أسوارها إلى أن يُدركنا غروب الشمس.

بعد عودتنا إلى بيوتنا وتحديدًا أثناء الجلوس أمام التلفاز لختام يومنا بمشاهدة الرسوم المتحركة قبيل الخلود إلى النوم؛ كانت تواجهنا صعوبة في الانفراد بمشاهدة الفضائيات؛ إذ في كثير من الأحيان يكون أفراد عائلاتنا منشغلين بمشاهدة القنوات الإخبارية وتغضياتها المستمرة حول مستجدات الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٠م.

في هذه الأثناء كنَّا لا نَبرحُ المكان، ولا تنفكُ أعيننا عن النظر إلى شاشة التلفاز؛ إذ تشدّنا إليه، مشاهد قاسية وعنيفة ضد أناس يشبهوننا في أشياء عِدة، كالملامح واللغة واللباس؛ ما رأيناه وبكل آسف وحسره كان إبادة شعب جماعية؛ نفذها كيان غاصب للأرض ومعاد للدين، يعرف إلى الآن بالكيان الصهيوني.

طبعاً حينها لم نَكُ نفقهُ تلك المصطلحات؛ عقولنا كأطفال ما تزال تخطئ في التفريق بين الخير والشر كونها لم تبلغ سنّ التمييز؛ رغم ذلك علمتنا الصور العالقة في أذهاننا ما لا نعرفه؛ اختصرت علينا الكثير حتى إنّنا لم نطلب من أولياء أمورنا تفسيرا لما حدث آنذاك.

عندما تشاهد طفلاً (الشهيد فارس عودة) يقفُ بشموخ أمام كتلة ضخمة من الحديد (دبابة ميركافا الإسرائيلية) ويرجمها بحجارة صغيرة كان قد حملها في راحة يده قبيل استشهاده بلحظات؛ حتمًا ستعرف الحق والباطل .. وعندما ترى أبًا(جمال الدرة) يصرخُ لحماية صبيهِ (الشهيد محمد الدرة) من وابل رصاص ينهمر كالمطر عليهم دون توقف وهما رابضين وراء برميل، خوفاً من الموت؛ إلى أن سقط رأس الإبن على قدمي الأب مُعلنا استشهاده، أخذ الأب يصرخ (مات الولد مات الولد..) هنا ستميّزُ الخير من الشر .

إن حبُّ المسجد الأقصى ومناصرة الشعب الفلسطيني َونصرة قضيتهم الشريفة والتمسك بخيار المقاومة حتى قيام دولتهم المستقلة؛ أمورٌ زُرِعتْ فينا منذ نعومة أظافرنا فأصبحت، مبادئ عظيمة يُعد الحياد عنها خيانة لأمة برُمَّتها؛ وما مارستهُ حكومات بعض الدول العربية - الإمارات؛ البحرين؛ السودان؛ المغرب - من تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا خيانة صريحة للأمة وأراضيها المحتلة، وهو أمرٌ ليس بالغريب في ظل ما تشهده الدول العربية من خلافات عرقية وطائفية، وغياب موقف عربي واقعي ورادع لما تسعى إليه إسرائيل عبر سياسة التطبيع.