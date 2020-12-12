رام الله | توقيع اتفاقية تفاهم لتعزيز الفرص التطوعية للشباب

رئيس الوزراء الفلسطيني، منظمة اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعون اتفاقية تفاهم لتعزيز الفرص التطوعية للشباب في فلسطين.

وطن: وُقعت مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج وطني للفرص التطوعية، تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسف (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في وقت مناسب، إذ أنها تتماشى مع أولويات رئيس الوزراء للشباب، من خلال اعلان عام 2020 عام الشباب: وللتدريب والتوظيف؛ المشاركة والخدمة المدنية؛ الهوية الوطنية والتراث الثقافي.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن هذه المبادرة مهمة لنا وتهدف إلى تعزيز قيم وروح التطوع لدى الشباب الفلسطيني، وتعزيز الانتماء والمشاركة في الخدمة المدنية. نأمل ان تتسع نواة هذا المشروع لتشمل كافة الفئات العمرية للشباب، ولتشمل التطوع في الأرض والمصانع وكافة مجالات العمل".

من جهته قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالنيابة جيرالد روكينشاوب "إن تسخير الإمكانات الهائلة للشباب من أجل الصالح العام هو هدف رئيسي لعمل الأمم المتحدة في دولة فلسطين".

وأضاف "يسعدنا مواءمة مساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة حول رؤية رئيس الوزراء الفلسطيني والتي تعزز من مشاركة الشباب المنتجة والهادفة في تنمية الأمة".

ويتم تمويل هذا المشروع من خلال المبادرة العالمية " جيل طليق "، حيث سيكون بمثابة منصة لمبادرات العمل التطوعي المتنوعة في جميع أنحاء دولة فلسطين. وستعمل خدمة التطوع الوطنية على ربط المتطوعين الشباب المحتملين بفرص المساهمة بشكل هادف في مجتمعاتهم، مع اكتساب خبرة عمل قيمة ومهارات للتوظيف في المستقبل. في حين أن هذا البرنامج سيركز في البداية على الشباب، فإن الخطة طويلة الأمد ستكون إنشاء خدمة تطوعية اجتماعية تخدم شرائح المجتمع كافة.

وعلى الرغم من الإنجازات المهمة في الالتحاق بالمدارس لكل من الفتيات والفتيان، إلا أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، حيث بلغت 38٪ في عام 2019 (31٪ بين الذكور و 63٪ بين الإناث) بواقع 63٪ في قطاع غزة و 23٪ في الضفة الغربية.

هنالك حوالي 22٪ من السكان الفلسطينيين تحت سن 30 سنة (29-18 سنة). يوفر العمل التطوعي فرصة للشباب للمشاركة بشكل هادف في مجتمعاتهم، وتشكيل الفرص الجماعية لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن أنظمة دعم أوسع.