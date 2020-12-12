كتب: سامر عنبتاوي



في العام ١٩٧٦ وفي عز بداية الاستيطان كنا نتظاهر على ميدان الشهداء ضد الاستيطان، وخرج لنا أحد رجال الأعمال الموسرين ( وهو في أرض الحق الآن) خرج ليصيح علينا ويطالبنا بمغادة المكان وعدم مواجهة جيش الاحتلال وقال الجملة التي لا تزال ترن في أذني (يالله من هون إنت واياه، بدنا نطعمي أولادنا) وأذكر أنني أجبته يومها، لو صدرت هذه الجملة من المسخمين الذين يبحثون عن قوت أولادهم فعلا لكنا صدقناها، أما منك وأنت تستطيع إطعام أبناء فقراء نابلس دون أن تهتز لك شعرة فهذا ما لا يمكن قبوله، و الاستيطان لن يترك لنا شيئا حتى الطعام ومواجهته في مهده واجبة.

استذكرت الحادثة وأنا أشاهد عشائر ورجال أعمال وتجار في الخليل وفي مناطق أخرى يواجهون قرارات الإغلاق لمواجهة الكورونا، وتحت شعار الشعب بده يعيش !! ليس الفقراء والعمال من احتج بل رأس المال، ولقمة العيش حق، والعمل عبادة، لكن كل ذلك هل يساوي حياة إنسان؟ وقلتها وأكررها، (( قد تبكي على فقد المال شهرا، ولكنك ستبكي على فقد الأحباء دهرا ))، وبصراحة أكثر، طيلة حياتي ومنذ وعيت على الاحتلال، لم أشاهد رجال الأعمال والتجار - مع الاحترام - يتظاهرون ضد أيام منع التجول الطويلة والمريرة أيام الاحتلال، إلا من رحم ربي وهم قلة، بل ندرة !! و لم يخرجوا للشارع للمطالبة بفتح محالهم رغم أننا كنا نفقد القوت في بيوتنا فعلا بسبب منع التجول الصارم والشديد والذي كان لصالح الاحتلال وليس لصالحنا !! الآن نعود للاستعراض والعشائرية، بل والقبلية والاحتجاج والجدال على كل القرارات ومحاولات كسرها كمن يقوم بعور عينه بأصبعه. بالتأكيد لي الكثير من التحفظات على الأداء الرسمي والشعبي في ظل الجائحة، وهناك الكثير من الأخطاء و التلكؤ في التجهيز والتحضير لمواجهة الوباء، ومن العراقيل ما هو موضوعي عم البشرية وخاصة وضعنا الفلسطيني الهش على كافة الأصعدة ومنها الذاتي بقصور وارتجالية الأداء، و لكن للإنصاف فإن سلوكنا الشعبي والمجتمعي أيضا لم يكن أيضا بمستوى خطورة الوباء و تأثيراته ، فسادت الفوضى والإنكار واللامبالاة فانتشر الفيروس مجتمعيا وبشكل مرعب وأصبح بلا بؤر، وأصاب محيطنا جميعا من جيران وأقارب وأحباء، وأصبح يهددنا جميعا، ولا زال الإنكار لدى البعض مستمرا.

إن الهدف من الإغلاق ليس القضاء على الوباء، فلم يعد ذلك ممكنا، بل الهدف وقف الزيادات في أعداد الإصابات و تقليلها حتى يمكن التعامل معها ومنع انهيار القطاع الصحي لحين وصول اللقاح، لذا أنا مع الإغلاق الشامل والصارم بكل معنى الكلمة وبتضافر كافة الجهود. لن يأتي الخير إلا إذا عملنا له، لن أنتظر الوباء حتى يصيبني شخصيا كي أصرخ بخطورته وألمه، سأبقى أصرخ: ثلاثي مواجهته، الوقاية مقرونة بالوعي والإدراك، والإجراءات الصارمة مقرونة بالشمولية والشدة، والتحضيرات الطبية مقرونة بالإخلاص والعمل العلمي والجدي والسريع.

نحن نواجه جائحة خطيرة تتطلب التضحية والعطاء والبعد عن الأنانية والفردية، وإن لم نفعل سيعاني من نحب، وعن نفسي أحب كل أبناء شعبي وأتمنى لهم السلامة حتى من لا تربطهم بي قرابة أو صداقة أو حتى معرفة، ولن أنتظر الطوفان ليصل لباب بيتي فسيكون قد أغرق الكثيرين قبل الوصول لي، و جميعهم لهم الحق في العلاج والمتابعة والمشاركة من الجميع لتجنيب الجميع ويلات الوباء، ووالله لن أسامح نفسي إن نقلت الوباء لأحد بإهمالي، أو باستخفافي بالأمر، أو بإنكاره أو بعدم الإحتياط الواجب، فحياة الآخرين هامة جدا لهم و ليس من حقي تعريضها للخطر .

جميعنا على نفس المركب ونعاني ثالوث الاحتلال والوضع الاقتصادي المتردي والوباء ، فلنكن جميعا على مستوى المسؤولية و نواجه بوعي وحكمة وعمل جماعي قبل فوات الأوان.