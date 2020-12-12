وزيرة الصحة: تخصيص مستشفى الوطني في نابلس لعلاج مرضى كورونا ونقل جميع تخصصاته إلى "رفيديا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة، تخصيص مستشفى الوطني في نابلس بالكامل لعلاج مرضى كورونا.

وأوضحت كيلة لتلفزيون فلسطين، صباح اليوم، أنه تم نقل جميع تخصصات "الوطني" المعتادة الباطني والعيادات والطوارئ وغيرها إلى مستشفى رفيديا.

كما أعلنت الوزيرة كيلة: سيصلنا 150 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا كدفعة أولية ستكون الأولوية فيها للطواقم الطبية والأجهزة الأمنية والإعلام.

وكان مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، أعلن اليوم، أن نحو 4 مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل فلسطين قريباً من الجانب الروسي.

وأشار النجار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن هناك اتصالات تقوم بها الوزارة مع الدول والشركات المنتجة للقاح كورونا ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم حجز 4 أنواع من لقاحات الفيروس.