13 حالة وفاة و505 إصابات جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت الصحة بغزة عن وفاة 13 مصابًا بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 505 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، السبت أنه تم إجراء 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة.

وبيّنت أن حالات التعافي بلغت 718 حالة جديدة من المصابين، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 27939 إصابة منها 9608 حالات نشطة.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 18143 حالة وإجمالي الوفيات 188 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 358 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 174 حالة.