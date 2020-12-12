"واشنطن بوست": البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بإجازة لقاح فايزر أو الاستقالة

وطن: ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" أو تقديم استقالته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز حث ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإذن بلقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة (أمس) وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك.

وتم إبلاغ هان بذلك خلال محادثة هاتفية الجمعة حسب "رويترز".

وصرح المسؤول لوكالة "رويترز" بأن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة "لم يكن خطا أحمر"، لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء قصد حث "إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق.

وكشفت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الغذاء والدواء تعمل على تسريع الجدول الزمني لإصدار تصريح طارئ للقاح كورونا، من شركة فايزر.

وصباح الجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الغذاء والدواء، في تغريدة على "تويتر"، وهاجم مفوض الوكالة ستيفن هان، لعدم الموافقة على لقاح كورونا، بشكل أسرع.

المصدر: روسيا اليوم