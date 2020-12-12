أوتشا: سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 52 منزلا في الضفة خلال أسبوعين

رام الله - وطن: أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بذريعة غياب التراخيص.

وأضاف أن "عمليات هدم المنازل أدت إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين، خلال الفترة بين 24 تشرين الثاني الماضي و7 كانون الأول الجاري".

وفي 5 تشرين الثاني الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال هدمت 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2020.

وقالت إيفون هيلي، المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان آنذاك، عمليات الهدم أدت إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركتهم بلا مأوى.