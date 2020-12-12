رام الله - وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئبا الى غائم ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، فيكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود5- 7 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربيية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج