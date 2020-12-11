المبادرة الوطنية تندد باتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال

وطن: نددت حركة المبادرة الوطنية باتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الذي وصفته بأنه يلحق الضرر بمصالح الشعبين الفلسطيني و المغربي.

وقالت المبادرة الوطنية أن دونالد ترامب يؤكد مرة أخرى أنه الرئيس الأمريكي الأكثر صهيونية، و أنه يجند إدارته لخدمة مصالح نتنياهو واليمين العنصري المتطرف في إسرائيل، وأنه يعمل بنهج انتهازي لاستغلال احتياجات بعض الحكومات العربية ليقايضها بمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية كما جرى سابقا مع السودان والآن مع المغرب، مع أنه من غير المضمون أن مقايضته سيعترف بها من الإدارة الأمريكية الجديدة و لن يبقى منها سوى التطبيع مع إسرائيل واحتلالها ونظام الابرتهايد العنصري الذي أنشأته.

وأكدت المبادرة الوطنية أن كل اتفاق تطبيع مع إسرائيل يشجعها على الإمعان في نشاطها الاستيطاني التوسعي وعمليات ضم و تهويد القدس و مؤامراتها لتهويد المسجد الأقصى و المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية ، ولا يعزز سوى نفوذ اليمين العنصري المتطرف الحاكم في إسرائيل والمعادي للسلام.

وأكدت المبادرة الوطنية ثقتها بالشعب المغربي و بمواقفه التاريخية الأصيلة في إسناد حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعروبة القدس، وبأنه لن يقبل الانخراط في التطبيع مع حكومة الاحتلال والقمع والتمييز العنصري الإسرائيلية.