الحكم العشائري، عدالة اجتماعية أم موروث ثقافي خارج المحاكم النظامية

كتب نادر عمرو: يقول المثل العربي: ( اكسر عظم ولا تكسر عادة ) ، منذ الخليقة وجدت الجريمة وقد كانت أبشعها وهي القتل حيث قتل قابيل أخاه هابيل ، لذلك منذ القدم كان من الضروري إيجاد روابط وضوابط تحكم السلوك الإنساني يكون متفق عليها بعقد اجتماعي قد يكون مكتوبا أو غير مكتوب بين أفراد المجتمع الواحد ، لتسهيل حياة الناس وإنهاء الصراعات والنزاعات، والحد من الخلافات فيما بينهم على أساس هذا العقد الاجتماعي الذي يضمن الحقوق لمن يملكها ، والعقاب لمن يتعدى عليها ويهدد المجتمع من حوله ، ويمس بالنسق الاجتماعي والسلم الأهلي .

البدوة ، بيت الملَم ، العطوة ، عطوة المنشد ، العطوة الناقصة ، عطوة الإنكار، عطوة تفتيش ، عطوة الإقبال ، عطوة إقرار ، عطوة لسنة كاملة ، فراش العطوة ، لباس الثوب ، الجاهة ، الوجه وحقوق الوجه ، الكفيل وكفيل الكفيل ، الدخالة والطنيب ، المعدود ، المصاريف ، المنشد ، منقع الدم ، صكوك التحكيم والقرارات العرفية ، الجلاء أو الترحيل ، الرزقة ، منع الاقتراب من مضارب المجني عليه ، الدية ، احتساب القتيل بأربعة أشخاص ، قعود النوم أو تسعة نوم ، براءة الذمة ، اليمين بخمسة إقبال وإقناع ، الجريرة ، صائحة الضحى ، الموشوشة ، الخطيفة ، اللغو، القتل ، الدليخة ، غرة الدم ( غرة الدية ) .

جميع ما ذكر، مصطلحات عرفية وقبلية ربما لم يعد يفهمهما إلا أصحاب الاختصاص والتوجه العشائري ، ولو سئل عنها معظم الجيل الذي لم يتعدى عمره ثلاثة أو أربعة عقود لا يستطيع فهمها أو تفسيرها ، وتبدو مصطلحات بحاجة إلى من يفسرها لهم ويبين آلية العمل بها .

وأضحت هذه الكلمات والعبارات تدل على تراثنا القديم ، الذي يحاول المجتمع أن يعيشه بصبغة حديثة ، تطفوا عليها معالم التاريخ القديم الحديث ، ويعتبر هذا التراث بحراً عميقاً من الأعراف والعادات التي فيها من الاجتهاد والخبرات القديمة والقصص السابقة ما يضفي عليها مزيدا من الأحترام والتقدير ، أو التخلف والرجعية ، كلا حسب رأيه الخاص ونظرته للموضوع ، و التي يستشهد بهذه الخبرات والقصص القديمة لحل النزاعات والخلافات بين الناس داخل المجتمع الفلسطيني . وفيما يعتبرها الكثير من الناس أنها موروث ثقافي لا يمكن التنازل عنه أو الابتعاد عن فرضه على المجتمع والعمل به بشكل مستمر دون انقطاع .

ولكن يبقى السؤال دائما يدور بين الكثير من أفراد هذا المجتمع ، عن شرعية هذه الأحكام القبلية من وجهة نظر الشرع الإسلامي أولاً ، وعن شرعيتها القانونية عبر المحاكم النظامية الحكومية ، والسؤال الذي يبقى بحاجة إلى جواب حتى من القائمين على هذه الأحكام القبلية والأعراف العشائرية هو مدى عدالة هذه الأحكام ومدى قوتها وإمكانية الالتزام بها واحترامها ؟ مع إيماني المطلق أن الحكم العشائري في كثير من القضايا وخاصة قضايا القتل يقوم على تأجيل القضايا وليس على حلها ، فمثلاً إعطاء عطوة لمدة سنة هو تأجيل للقضية وليس حلاً لها.

وبالرغم من ذلك يبقى السؤال الأهم والأقوى في خضم هذا الموضوع هو لماذا يلجأ المجتمع إلى مثل هذه الأحكام العشائرية ؟ ولماذا ما زال متمسكاً بها رغم وجود محاكم نظامية حكومية ؟ تعمل بموجب قوانين تنظم حياة الناس وتسهلها وتحاول أن تحقق العدالة المجتمعية وتصل إلى مجتمع متعافي من الفوضى والجريمة مهما كان شكل هذه الجريمة أو نوعها. وهنا نستطيع أن نقول أن هناك عدة أسباب رئيسية تحول دون لجوء الناس إلى المحاكم وتبقى متمسكة بالصلح العشائري والأعراف القبلية وتعمل بها وتقبلها .

أولاً: الوقت ، فالأغلبية ترى أن إجراءات المحاكم الحكومية تأخذ وقتاً طويلاً وقد تمتد القضية لأعوام كثيرة دون الحكم فيها وإنصاف أصحاب الحقوق ، كما أنها تستنزف من صاحب الحق الوقت والجهد بالذهاب بشكل مستمر لحضور جلسات المحاكم مما يعقد القضية ويصعبها ويكون سبباً في شعور صاحب الحق بالظلم بأن حقه المسلوب أياً كان لم يعد إليه في فترة زمنية هو بأمس الحاجة فيها إلى حقه أياً كان مالاً أو دماً أو حتى معنوياً.واحيانا يعتقد أن القضية قد اندثرت مع مرور الوقت ولم تعود بنفس القدر والقيمة ، مما يدفع ذو الشأن عدم اللجوء الى المحاكم في المستقبل عند حاجتهم لها .

ثانياً: مبدأ الفصل بين السلطات المغيب في نظامنا الفلسطيني وطبيعة علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية غير الواضحة وعدم استقلالية السلطة القضائية في اتخاذ الأحكام دون تدخل السلطة التنفيذية او رموزها ، وبالتالي اعتقاد الكثير أن الحلول العشائرية تضمن الحقوق بعيدا عن تدخل رموز السلطة التنفيذية ، أن الحكم العشائري يسرع في حل الخلافات والنزاعات من المحاكم مما يوفر الجهد والوقت على الأطراف المتنازعة .

ثالثاً: غياب الرقابة الشعبية على القضاء وخاصة مع غياب المجلس التشريعي الفلسطيني ، بحيث يجب أن تعكس أحكام المحاكم احتياجات الناس وتوقعاتهم ، أي إن رضا المجتمع المدني عن أداء القضاء هو مطلب وضرورة مجتمعية وعليه فإن مساءلة القضاء من قبل الجمهور حق يمارسه المواطنين في كثير من الدول ومثالاً على ذلك أن رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة في الكثير من الولايات الأمريكية ينتخبون من قبل الشعب ، لذا فهم مسؤولون أمام من انتخبهم.

رابعاً: ضعف المصداقية والثقة ، إذ إن الكثير من الناس لا يوجد لديه مصداقية أو ثقة بحكم القانون والمحاكم وذلك لما يشوب هذه المحاكم من واسطات ومحسوبيات وأحيانا عدم كفاية القضاه أو العاملين فيها حسب رأي الناس ، وبالتالي لانعدام الثقة بهذه القوانين والمحاكم يلجأ الناس إلى الحكم العشائري ، ولغياب مبدأ استقلال القضاء وعدم دخول مؤثرات كثيرة عليه .

خامساً: شعور الفرد بالانتماء والاحترام والتقدير بأنه رجل وحوله أهله وعشيرته الذين هم عزوته وأنه ذو قبيلة تدافع عنه أمام القبائل الأخرى من مظاهر الحياة المجتمعية التي قد تهدد حياته أو ممتلكاته ، والإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن قبيلته وعشيرته التي تحميه وتدافع عنه .

سادساً: المكسب المادي، فإن الكثير من رجال الإصلاح وأصحاب الشأن من أهل كبار العشائر يمتهنون مهنة فك النزاعات والخلافات والحكم فيها مهنة يتقاضون فيها الكثير من المبالغ المالية التي يعتبرونها كسباً مشروعاً وحقا لهم ، وبالتالي يكون من مصلحة هؤلاء إبقاء القضاء العشائري قائماً وقوياً ، بل إن منهم من يعمل بجد واجتهاد على إحياء هذا الموروث الثقافي وجعله الوسيلة المثلى لحل النزاعات والصراعات بين الناس , بل ربما يتجاوز بعضهم الموضوع إلى أكثر من ذلك ، كأن يقوم مثلا بتأجيج الصراعات والخلافات وتعقيدها حتى يلجأ إليه أطراف النزاع ويكسب المال لصالحه الشخصي .