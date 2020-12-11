الخارجية: وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الوفيات حول العالم إلى 326 وفاة.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، ان حالة الوفاة سجلت للمواطن نظام حمد الله منصور (75 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 98 وفاة.

وقالت إنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس، بين جاليتنا في لويزيانا الاميركية، ما يرفع عدد الإصابات حول العالم إلى 8251 إصابة، وفي اميركا إلى 5328.