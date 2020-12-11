خدمات مايكروسوفت السحابية لألعاب الفيديو تصل عددا أكبر من الأجهزة

وطن: أعلنت شركة مايكروسوفت أن خدمات xCloud السحابية للألعاب ستصل عددا أكبر من الأجهزة العام القادم.

وأشارت الشركة في تدوينة لها على الإنترنت إلى أن "الخدمات المذكورة ستصل إلى هواتف آيفون وحواسب آيباد والحواسب العاملة بأنظمة ويندوز ربيع العام القادم، وأن هذ الخدمات ستتوفر لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز-10 عبر تطبيقات Xbox".

وجاء في التدوينة الصادرة عن مايكروسوفت "ربيع العام القادم سنخطو الخطوة الثانية للوصول إلى المزيد من عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم، وستوفر خدمات الألعاب السحابية لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز عبر Xbox Game Pass Ultimate والمتصفحات، أما الأجهزة العاملة بأنظمة iOS فستحصل على هذه الخدمات عبر متصفحات الويب.. بفضل مستخدمينا أطلقنا جيلا جديدا من الألعاب، ويمكننا مشاركة المزيد حول ما سيحدث العام القادم، التجارب الماضية علمتنا أن متعة اللعب تزيد من ترابط العائلة والأصدقاء والأعضاء المنضمين إلى أسرة عشاق ألعاب Xbox، وهذا شيء نعتز به".

ويرى العديد من المحللين إلى أن هدف مايكروسوفت من الخطوة المذكورة هو تعزيز مواقعها في عالم الألعاب الإلكترونية، وخصوصا في ظل المنافسة التي ظهرت بينها وبين عدد من الشركات الأخرى مثل "سوني" و"غوغل" في هذا المجال.