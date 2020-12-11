غوارديولا مدرب سيتي يتوقع اختبارا صعبا أمام يونايتد الجريح

وطن: توقع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة مواجهة “أفضل نسخة” من مانشستر يونايتد الجريح والذي لا يزال يترنح جراء الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلتقي الغريمان في مباراة قمة مطلع الأسبوع في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وودع يونايتد أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بعد الهزيمة 3-2 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ يوم الثلاثاء قبل يوم من فوز سيتي على أولمبيك مرسيليا 3-صفر ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في انتظار قرعة دور 16 التي ستسحب يوم الإثنين.

وردا على سؤال عن كيفية استعداد سيتي لمباراة السبت مع غريمه الذي يعاني من عدم ثبات المستوى على ملعب أولد ترافورد قال غوارديولا: “أتوقع مواجهة أفضل نسخة من يونايتد”.

“لن تكون مثل مباريات خروج المغلوب. إنها مباراة بثلاث نقاط وهي مهمة بالطبع نظرا لقوة المنافس لكن تنتظرنا الكثير من المباريات وسنحاول الفوز بها”.

ويحتل سيتي المركز السابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات متأخرا بنقطة وبمركز واحد عن يونايتد الذي يتأخر بخمس نقاط عن الصدارة. وخاض الفريقان 10 مباريات مقارنة بالفرق الخمسة الأولى التي خاضت 11 مباراة.

وأبدى غوارديولا تعاطفه مع أولي جونار سولشار مدرب يونايتد الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب الهزيمة الأخيرة وسجل الفريق السيئ على ملعبه. وخسر يونايتد ثلاث من خمس مباريات خاضها في أولد ترافورد بالدوري هذا الموسم.

وأضاف غوارديولا: “كلنا نعرف قيمة سولشار. لا يحتاج إلى مساندتي فهو يتمتع بشخصية قوية بما يكفي ويعرف عمله جيدا. عندما يفوز أي مدرب يصبح عبقريا وعندما يخسر يتحدث الناس عن ضرورة الإقالة”.

“يحدث هذا الأمر في يونايتد وفي كل الأندية حول العالم. إنها حقيقة”.

وقال غوارديولا إن الإسباني إيريك جارسيا مدافع سيتي سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة بينما لن يشارك المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يوم السبت حيث يعاني من إصابة في الركبة بعد المشاركة والتسجيل أمام مرسيليا.