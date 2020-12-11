إندونيسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وطن: أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا، في إندونيسيا، أن البلاد سجلت اليوم الجمعة، 6310 إصابات جديدة بالفيروس، فضلا عن 175 وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد.

وبحسب البيانات اليوم الجمعة، يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 605243 إصابة، فيما بلغت الوفيات 18511 شخصا، وكلاهما الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعلن قبل أيام أن بلاده تسلمت أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا من الصين، مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم شامل.

المصدر: (رويترز)