21 وفاة و1743 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2451 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية كالتالي: بيت لحم (5)، سلفيت (1)، ضواحي القدس (2)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (2)، جنين (2)، و(6) حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (182)، جنين (203)، نابلس (208)، طولكرم (115)، رام الله والبيرة (152)، سلفيت (38)، قلقيلية (35)، طوباس (38)، بيت لحم (104)، ضواحي القدس (32)، أريحا والأغوار (19)، قطاع غزة (617).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (226)، جنين (226)، نابلس (203)، طولكرم (117)، قلقيلية (57)، بيت لحم (347)، سلفيت (27)، طوباس (53)، رام الله والبيرة (434)، أريحا والأغوار (31)، قطاع غزة (730).

وبينت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.