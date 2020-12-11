مراسل وطن: اشتباك مسلح بين الأجهزة الأمنية وأفراد من عائلة الجعبري في الخليل الذين يرفضون قرار الحكومة بالاغلاق

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الخليل – وطن: أكد مراسل شبكة وطن الاعلامية في مدينة الخليل اندلاع اشتباك مسلح بين الأجهزة الأمنية، وأفراد من عائلة الجعبري الذين يرفضون قرار الحكومة بالاغلاق.

وأوضح مراسل وطن أن الاشتباك بالرصاص الحي وقع في منطقة بجانب ديوان عائلة الجعبري جنوب المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بالرصاص لغاية اللحظة.

وكان عدد من تجار الخليل، عبروا عن رفضهم القاطع لقرار الحكومة بالاغلاق لمدة تسعة أيام، مطالبين خلال اعتصام نظموه أمس الخميس، على دوار ابن رشد وسط المدينة، الحكومة بالتراجع عن قرار اغلاق محافظة الخليل، مبينين أن ذلك سيضر بمصالحهم التجارية.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة الخليل على "الفيسبوك" قد نشرت اليوم، خبرا مفاده أن "محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري قرر نتيجة التزام المواطنين والتجار بالقرارات الحكومية الصادرة بالاغلاق، فتح البقالات والملاحم ومحلات الخضار والمواد الغذائية يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 7 مساء ، على أن يتم فتح الصيدليات والمخابز على مدار ال24 ساعة.

وجاء قرار المحافظة تأكيدا على تصريحات رئيس الوزراء د. محمد اشتيه يوم الاثنين الماضي، والتي جاء فيها: اغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 10/12/2020، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020)، حيث "تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة".