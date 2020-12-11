الهند: إصابات كورونا تبلغ 9.8 مليون حالة

وطن: أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9.8 مليون.

وقالت وزارة الصحة أيضا إنها سجلت 414 وفاة جديدة، ليصل مجموع عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 142186.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، لكن حالات الإصابة اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر.

وظل عدد الإصابات اليومي دون حاجز 50 ألفا، على الرغم من موسم الأعياد الدينية الذي شهد ازدحاما في الأسواق والشوارع.

المصدر: (رويترز)