جرائِم تتزايد .. ولا رادع يردع

كتبت: هديل صيّاد



تزايَدتْ الجرائم والمشاجَرات في وقتِنا الحالي وفي مُجتمعاتنا ولا سيّما في مجتمعنا الفلسطينيّ ، وحين نتكلّم على نطاق مُجتمعنا الفلسطيني لا نخصّ بالذكر القدس او الضفة أو غيرِهما فالجرائِم مُنتشرة في كل مكان ، وهي تَزداد وتتفاقَم بشكِل لم يعد هُنالك قُدرة للسيطرَة عليه والحدّ منه .

نحن الآن نشهَد عصراً دموياً مليء بالمشاكلِ والصراعات ، وإذا أردنَا التحدّث عن الجرائم بشكلٍ عام لا يسعنا الحديث عن ذلك ببعضِ كلمات ، فكم من الخلافات والنزاعات والمشاكل شهدناها بين أبناء الوطنِ الواحد ، لا بل أبناء البلدة الواحِدة على أمورٍ لو نظرنَا إليها من جميعِ الجوانب لرأأيناهَا أقلّ من السطحيّة . فلم يعُد يقتَصِر الخلاف بين شَخصين على المشادّة الكلاميّة أو التطاول بالأيدي ، حيث أصبح الشّخص الشُّجاع هو الذي يوجه سلاحه في وجه ابن وطنِه وأخيه ، والخِلاف الذي كان بين شخصين تفاقَمَ بسرعة البَرق ليُصبح بين عائلات وبلدات ، فإذا قررنا النظر إلى الخلافات التي يُمكن أن نطلِق عليها مُصطلح " حروب " خلال الشهر الماضي لا نستطيع احصائها نظراً لكثرتها ، هذه المشادّات والخلافات أصبحتْ تُشعرنا أنّ الغابة أكثر أماناً من مجتمعاتنا ، أين العُقول وأين التفكير ولو لِمرّة واحدة قبل رفع السلاح في وجهِ أخيك ؟

الأمهات أصبَحنَ يودّعنَ أبنائهنّ قبل خروجهم من المنزل ، والزوجات توصي أزواجهنّ بحمل النفسِ عند الغَضب ، لا أبالِغ بذلك فلا أحد يعلم هَل سيعود للمنزِل أم لا لِكثرَة المَصائِب والموت .. هل سبب الخِلافات التِي حدثَت ووصَلت أشدّها يستَحقّ أن تُزهَق مِن أجلِه أرواح ؟

عندما ينظُر الاحتلال إلى مشاكلنا يفرَح ، يرى أبناء الوطن الواحِد يتصارَعون ويَقتُلون بعضهم على موقفِ مركَبة وأمور تافهة ، يَرى كيفَ بإمكانه أن يتوغّل ويُشتت أبناء الوطَن فالاحتلال الذي كانت رقابته على الأسلحة أعلى من أي رقابة أصبَح يتغاضَى عنها رويّداً رويّداً ؛ فهو يعلّم ما المصالح التي سيجنيها من هذه الخلافات ، فعَلى صعيدِ القدس مثلاً كان الاتصال بالشرطة هدفه الأساسيّ حقن الدماء والحدّ من وقوعِ اصابات وشحن النُفوس على بعضها " على الرغمِ من أنّه غير لائق أن تطلُب المحتلّ ليحلّ خلافاً بينك وبين أخيك " لكن هل يُمكن تهدئَة النفوس في ذلك الوقت ؟ وهل يُمكن أن تُقنِع من أطلَق رصاصه في وجهِ ابن بلده ووطنه بغير هذه الطَريقة ؟ والشباب الآن لا يستمعون لغيرهم ولا يعيرون اهتماماً لأحد .. لكن ما الذي يحدُث الآن ؟ الخلافات التي كانت تُحلّ في ساعةٍ أصبح الاحتلال لا يُعيرها أي اهتمام وينظُر اليها كوضعٍ طبيعي فهذا ما يُريده ، التفرِقة والحروب بيننا كأبناء وطنٍ وشعبٍ ناضل لسنواتٍ في وجه المحتلّ ، كما صارَت الخلافات تستمرّ لسنوات والدم يُحَمّل عبر الأجيال ليموت من لا ناقَة له ولا جمل في هذا الخلاف .

اعتقد ما يحدُث الآن في مجتمعنا ما هو إلّا محاولاتٍ من جماعاتٍ تسعى لنشرِ الفتنة والصراع بين ابنائنا ، هدفها رؤية شبابنا يأكلون لحم بعضهم البَعض ، ودب الخِلاف بينهم كما حَدث في عدّة بلدان أُخرى .

لو استعمَل الانسان عقلِه لمرّة واحِدة فقط قبل الاقبال على هذه الجرائم ، ولو فكّر مرة قبل أن يضغَط بإصبعه على الزناد وما الذي سيترتّب بعد ذلك على أثر هذه الضغطة ، ولو نظرنا للدنيا بِعينِ الزوال لمَا حدث كل ذلك ، فإلى متى سنظلّ نعيش ونشهد هذه الحوادِث كيف سَتُطمئن الأمهّات صغارهنّ وكيف سيُقنع الاباء أبنائهم بأنّ صوت الرصاص الذي يطُنّ في أذانهم ما هو إلّا صوت مفرقعاتٍ نارية ناتجة عن فرح ، وإلى متى سنظلّ نخسر شباب الوَطن وشباب المُستقبل لأجلِ تفاهات وسخافات ، ألا يوجد رادِع يردَع كل هذه الحوادِث ؟