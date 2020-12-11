صحة غزة: 6 وفيات و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل 6 حالات وفاة و617 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بعد اجراء 1726 فحصا مخبريا.

واكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة ستة مواطنين في المشافي جراء اصابتهم بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات منذ مطلع مارس الماضي الى 175 حالة وفاة.

واشارت الصحة الى تعافي 730 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين الى 17425.

واوضحت ان العدد الاجمالي للمصابين منذ انتشار الوباء بلغ 27434 اصابة في حين بلغ عدد الحالات النشطة 9834 حالة.

وقالت الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 344 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 151 حالة.