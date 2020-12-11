مستوطنون ينصبون بيتا متنقلا على أراضي البقعة في الخليل

الخليل - وطن: نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، بيتنا متنقلا "كرفانا"، على أراضي المواطنين في منطقة البقعة، شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا بعد منتصف الليلة الماضية "كرفانا" على تله في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، شرق مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن عارف جابر.

وأوضح جابر أن هذه التلة تشرف على أجزاء كبيرة من المنطقة، يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها وشق طرق فيها، وتبلغ مساحتها ما يقارب من 50 دونما، مؤكدا أن هذه الأراضي هي ملك خاص، ولديه كافة الأرواق التي تثبت ذلك.

المصدر: وفا