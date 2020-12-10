بدء سريان الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل

وطن: بدأ، مساء اليوم الخميس، سريان قرار الاغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، تماشياً مع قرارات الحكومة الأخيرة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها اغلاق المحافظات الــ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.

ويرافق هذه القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المُدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت، لافتا إلى أن الحركة ستمنع نهائيا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع محافظات الوطن.

وأضاف أن الإغلاق سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 17 كانون الأول في محافظات وهي الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، نظرا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها بشكل كبير، ويسمح بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

وأكد أن الحركة ستمنع بين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك مكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، وهذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

واكد أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.