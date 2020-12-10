الرئيس يطلب من رئيس الوزراء العراقي دعم الفلسطينيين في العراق

وطن: تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس تتضمن طلبا لدعم مواطنيه بالعراق.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق نحو 34 ألفا، ويتركز معظمهم في العاصمة بغداد، وفق أرقام رسمية.

وسلم الرسالة مبعوث الرئيس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب خلال لقائه الكاظمي في بغداد.

وقال البيان إن "الرجوب حمل رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى رئيس الوزراء العراقي طالبا دعم العراق للفلسطينيين".

وقال الكاظمي إن "القضية الفلسطينية في الضمير والوجدان العراقي، وإن الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء، لكن وجودهم المؤقت هو في سبيل تأمين حق العودة إلى وطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم"، داعيا إلى "توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الداخلية".

ومساء الأربعاء، وصل الرجوب إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية على مدى يومين، استجابة لدعوة سابقة من وزير الخارجية فؤاد حسين، وفق إعلام محلي.

وتأتي زيارة الرجوب، غداة مناقشة البرلمان العراقي، تعديل قانون إقامة الأجانب، بحيث يعامل الفلسطينيون المقيمون منذ 10 سنوات على الأقل معاملة العراقيين في البلاد.

وينص التعديل على أن "الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق يعامل معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه في العودة إلى وطنه". -