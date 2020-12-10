حزب الشعب يستنكر التطبيع الجديد بين المغرب ودولة الاحتلال

وطن: استنكر حزب الشعب الفلسطيني الإعلان عن اتفاق جديد لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الصهيوني والمملكة المغربية وفقاَ لما أعلن مساء اليوم الخميس .

وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، أن تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني يمثل خروجاَ عن مبادرة السلام العربية ومكافأة جديدة للاحتلال على استمرار ممارساته العدوانية وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني.

وختم حزب الشعب تصريح بالدعوة لبناء جبهة عربية واسعة لتفعيل وتعميق حملات مقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، معبراَ عن ثقته بمواقف الشعوب العربية الشقيقة الداعمة شعبنا، وقدرتها على مقاومة التطبيع مع الاحتلال.