توقيف 9 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار في مخيم طولكرم

وطن: أوقفت الشرطة والأجهزة الأمنية 9 أشخاص من المشتبه بهم بإطلاق النار والذي أدى الى تماس كهربائي في مخيم طولكرم ووفاة شخص وإصابة 4 اشخاص آخرين.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن الشرطة والأجهزة الأمنية وبناء على التحريات في حادثة إطلاق النار أثناء استقبال أسير في مخيم طولكرم والتي أدت لسقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي في المكان ما تسبب بوفاة شاب وإصابة 4 أشخاص آخرين ،انه تم القاء القبض على 9 أشخاص من المشتبه بهم بإطلاق النار .

وأكد ارزيقات انه تم إحالتهم الى الجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.