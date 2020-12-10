الفنان المغربي رشيد غلام: فلسطين قضيتنا ونحن بريئون من اتفاق التطبيع

وطن: أعلن الفنان المغربي الشهير رشيد غلام مساء الخميس، عن رفضه لاتفاق تطبيع بلاده لعلاقتها مع "إسرائيل".

وكتب غلام عبر حسابه في موقع "تويتر": "اللهم إني أشهدك أنا رشيد غلام وكل أهلي وذوي أننا لا نرضى هذه الخيانة ونكره صانعيها ومن رضي بها ونلعنهم إلى يوم الدين".

وقال: "نشهدك أن فلسطين قضيتنا ولن نتنازل على حبة رمل منها ونسعى في تحريرها إلى يوم الدين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء يوم الخميس، عن أن "المغرب وإسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن "المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق".