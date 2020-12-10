الرئيس المصري يرحب باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

وطن: رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب و"إسرائيل"، واعتبر أنه "يحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في المنطقة".

وقال السيسي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".

وأضاف الرئيس المصري: "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب، عبر "تويتر": "إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".

وبعدها بوقت قصير، أعلن العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.