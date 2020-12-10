الشخصيات المستقلة ترفض التطبيع وتطالب شعبنا بعصيان مدني لإنهاء الانقسام

وطن: أدان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات اتفاق التطبيع العلني المزمع توقيعه بين المغرب والاحتلال.

وأكد المستشار سمير موسى مساعد رئيس التجمع و عضو لجنة السياسات، هذا الإعلان الذي يأتي على حساب الحقوق الفلسطينية في أرضه و دولته، واعتبر ذلك عدواناً واضحاً على حق الشعب الفلسطيني وتنكراً للقيم العربية و الإسلامية، معتبراً أن مبادرة السلام العربية أصبحت حبراً على ورق بعدما انتهك المغرب ومن قبله بعض الدول العربية شروط هذه المبادرة.

كما دعا مراد الريس منسق لجنة العلاقات الوطنية بالتجمع المغرب للعدول عن هذا القرار الذي يمثل طعنة في ظهر الفلسطينيين، مستهجناً قيام المغرب بالإقدام على هذه الخطوة غير المبررة من قبل دولة عربية لا حدود لها مع فلسطين المحتلة.

كما استهجن عبد القادر الشيخ خليل منسق لجنة المصالحة المجتمعية و عضو لجنة السياسات بالتجمع، قرار المغرب لا سيما وهي تترأس لجنة القدس التي انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، و يترأسها ملك المغرب، ومهمتها حماية القدس الشريف، من خلال التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الطابع العربي الإسلامي للقدس، متسائلاً كيف ستكون المغرب حريصة على المقدسات في القدس بعد عقد اتفاق مع كيان يغتصب القدس و المقدسات.

ودعا التجمع جموع الشعب الفلسطيني بالعصيان المدني حال اقتضت الضرورة للضغط على طرفي الانقسام من أجل طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا المناضل المرابط، معتبراً أن الانقسام الفلسطيني الذي طال أمده قد شكل ذريعة للمتربصين والمتخاذلين من أجل عقد صفقات على حساب الشعب الفلسطيني مقابل الحماية الأجنبية و الصراع المحموم لعقد صفقات الأسلحة.

وأكد التجمع بأنه لا سبيل لتحقيق المصالحة الفلسطينية إلا بالحوار الوطني الشامل و ليس بعقد لقاءات ثنائية بين طرفي الانقسام ، معتبراً تجربة اللقاءات الثنائية فاشلة وتناقش ملفات المحاصصة وليس المصالحة.