الشرطة تفض 5 حفلات وتغلق 4 قاعات افراح وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

وطن: فضت الشرطة مساء الخميس 5 حفلات واغلقت 4 قاعات افراح وحررت مخالفات سلامة عامة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات الشرطة وباسناد الاجهزة الامنية في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الإختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذاً لتعليمات الحكومة لحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين ومنع التجمعات وإقامة الافراح وبيوت العزاء، تخلل ذلك فض 5 حفلات من ضمنها حفل اسقبال اسير بالاضافة الى اغلاق 4 قاعات افراح.

كما قامت الشرطة بتحرير 209 مخالفة بحق أشخاصٍ لعدم إلتزامهم باجراءات السلامة العامة وإجراءات البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل وزارة الصحة.

واكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادرعن وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.