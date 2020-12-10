"حماس": قرار التطبيع بين "إسرائيل" والمغرب "خطيئة سياسية ولا تخدم القضية الفلسطينية"

وطن: اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، أن قرار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل "خطيئة سياسية، لا تخدم القضية الفلسطينية"، بحسب المتحدث باسم الحركة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن القرار يمثل "خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على تنكره لحقوق شعبنا".

وتابع أن "الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع من أجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن اليوم الخميس أن المغرب أصبحت الدولة العربية الرابعة هذه السنة التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان. وقد أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ذلك لاحقا.