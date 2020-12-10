الاحتلال يجدد اعتقال سليمان قطش أصغر أسير إداري

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للفتى سليمان قطش (17 عاما) من قرية عين يبرود شرق مدينة رام الله، لمدة 4 أشهر، وهو أصغر أسير إداري.

وقال سالم قطش والد الأسير سليمان، إن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري لنجله القابع في سجن "الدامون"، حيث كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في الـ17 من الشهر الجاري، مضيفا أن هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها الاحتلال الاعتقال له.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الفتى سليمان قطش من منزله، في 16 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وحولته للاعتقال الإداري.