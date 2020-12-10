إعلان هام من وزارة الخارجية

وطن: أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الوزارة ملتزمة بفتح منصة التسجيل للسفر مرة واحدة اسبوعيا، من الساعة السادسة من مساء الخميس، ولغاية السادسة مساء يوم السبت.

ودعا الديك في بيان له، اليوم الخميس، المواطنين الراغبين بالسفر، والذين لم يسجلوا سابقا، للمبادرة بتسجيل بياناتهم المطلوبة عبر المنصة التي ستفتح مساء اليوم.

وحث المواطنين على عدم الحجز وشراء تذاكر السفر، قبل إبلاغهم بالموافقات اللازمة، مضيفا أن جميع المواطنين الراغبين بالسفر ملزمون بالحجز على الرحلات التي تعلن عنها الوزارة.

وذكر الديك أن أي مواطن سجل لدى الوزارة حتى تاريخ 5/12 ولم يسافر حتى 17/12 تعتبر الموافقة على سفره لاغية، وعليه التسجيل من جديد، وهذا يعني أن التسجيل على المنصة للسفر يجب أن يعبر عن رغبة حقيقية وجدية لدى المواطن في السفر.