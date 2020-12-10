"هيئة الأسرى": محكمة "عوفر" تقرر الإفراج عن الأسير المصاب محمد أبو لبن بشروط

وطن: قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الخميس، إن محكمة "عوفر" العسكرية قررت الإفراج عن الأسير الجريح محمد أبو لبن من رام الله والذي أصيب برصاص جيش الاحتلال الاثنين الماضي على حاجز قلنديا، بشروط.

وبين عجوة أن المحكمة عقدت جلسة للأسير دون حضوره كونه يقبع في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، وقررت الإفراج عنه بكفالة 2500 شيقل، وبشرط ألا تستأنف الشرطة الإسرائيلية على قرار الإفراج خلال 72 ساعة.