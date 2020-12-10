"اثنان وسبعون عاما" على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان



كتبت: د. نجاح دقماق

جاءت منظمة الأمم المتحدة - لضمان حقوق الأفراد في كل الأوقات بعد الحرب العالمية الثانية لتخفيف آثار الدمار التي خلفتها وما شهده العالم من جرائم تقشعر لها الابدان - في عام 1945 التي تسترشد بمهمتها وعملها وفق المقاصد والأهداف المنبثقة عن ميثاق تأسيسها، وتضم في عضويتها 193 دولة، وتقبل العضوية فيها بقرار للجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، وأجهزتها الرئيسية هي: الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وصدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر/1948 بموجب القرار 217 ألف، بشكل توصية دون أن يتضمن اتفاقية جماعية توقعها الدول وتصدق عليها وتطبقها. فهو أول عمل يصدر عن الأمم المتحدة . إذ جاء في ديباجته " لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".

ويتألف الاعلان من 30 مادة حيث أكدت المادة الأولى على الحرية والمساواة للجميع منذ الولادة، أي يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق. كما أنّ هذه الحريات والحقوق سواء مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية أساسها المساواة وعدم التمييز . واعتبر المشاركون في صياغة وتحرير الإعلان من مختلف الخلفيات الثقافية والقانونية في العالم، أنّ التوافق عليه لن يكون إلا حول نص غير ملزم.

وانقسم الفقه بالنسبة لموضوع مركزه القانوني، فهناك رأي يقول: إنه غير ملزم، لأنّ ما يصدر عن الجمعية العامة توصيات وأراد المجتمعون منه أن يكون وثيقة أخلاقية. ورأي آخر يقول: إنّ الاعلان قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي العام الموجودة والمعترف بها، والرأي الأخير: يعتبره من المبادىء العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وعليه، نلاحظ أنّ اتفاقاً ما بين الرأي الأخير مع الرأي الثاني بأنّ الإعلان هو جزء من الأعراف الدولية، وأخذ حيزاً كبيراً على الصعيد الدولي والاقليمي وأيضاً على صعيد القوانين الداخلية، ويعتبر قاعدة عامة مقبولة، أي من القواعد الآمرة . ويتضح أنّ جميع مواد الاعلان قد وردت في الاعلانات وقرارات الشرعية الدولية وفي مواثيق حقوق الانسان الدولية بحيث يعطي العالمية لهذه الحقوق الدولية ناهيكم عن أنّ نصوصه وردت أيضاً في معظم دساتير الدول.

وبالتالي، يمثل الاعلان علامة فارقة في تاريخ البشرية كوثيقة تاريخية عالمية تتضمن الحقوق والحريات التي تمثل أساس القانون الدولي لحقوق الانسان والذي ترجم بأكثر من 500 لغة. وهذه الحقوق هي حقوق غير قابلة للتصرف، لا يجوز انتزاعها، وتكون حكرأً على الأشخاص الطبيعيين، وأصبحت ذات شأن عالمي أي تخطت الحدود الداخلية للدولة وأصبحت من القضايا التي تهم المجتمع الدولي، لأنّ جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابله للتجزئة ومتشابكة، وخاصة أنّ الدول قبلت الانضمام لهذه المواثيق الدولية وعليها أن تفي بالتزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه ذلك.

أي التأكيد على مسؤوليات الدول الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على نحو منصف ومتوازن من خلال العمل على إدماج الصكوك الدولية لحقوق الانسان في قوانينها المحلية بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان. وبانضمامها قبلت هذه الدول التعاون مع الاجراءات والآليات الدولية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، الذي يتألف من 47 دولة ويعقد 3 اجتماعات دورية كل عام، الاجراءات الخاصة ( خبراء مستقلون ومجموعات عاملة) والاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. وإنّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء لتعزيز المساءلة لمن يخرق حقوق الانسان الأساسية ولضمان عدم افلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب. وبالتالي، فإنّ وقف اقتراف هذه الجرائم ورفع الحصانة عن المجرمين يوفر الحماية الدولية للسكان الفلسطينييين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والتحديات اليوم التي تواجه حقوق الانسان جائحة كورونا كوفيد 19 حيث تشكل في أنحاء العالم أزمة صحية، اقتصادية، اجتماعية وانسانية تتحول لأزمة حقوق انسان والتي يجب أن يتصدى لها العالم بطرق قانونية مناسبة ودون تمييز من حيث توفير الرعاية الصحية للجميع بهدف اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشاره.

وعلى الصعيد الفلسطيني، لا زالت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي تمارس سياسة تصعيد ممنهج لانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني من جرائم حرب ترتقي لجرائم ضد الانسانية وسياسة استيطان لتغيير معالم الأرض والتصرف فيها وفق ما رسمته معالم الأيدلوجية الصهيونية بتفريغ الأراضي الفلسطينية من السكان الفلسطينيين لتهويدها من خلال سياسة احلال واقصاء وفق المشروع السياسي أرض اسرائيل الكبرى.

وجاء قانون القومية، واعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للقدس ، واعلان صفقة ترامب وضم ما تبقى من الضفة الغربية، والتطبيع مع الدول العربية دون اكتراث لحقوق الشعب الفلسطيني في حقه بالعودة وتقرير المصير، في الوقت الذي تشتد فيه ازمة داخلية تعصف في الساحة الفلسطينية منذ عام 2007 ما بين شطري الوطن فتح وحماس. وأخيراً ومنذ 72 عاما ونحن الفلسطينيين نسعى حتى نصل إلى انصاف لحقوقنا وايجاد آليات لمسائلة منتهكي حقوق الانسان للمواطنيين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال .

وأخيراً وبعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012 والانضمام لمواثيق حقوق الانسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية، علينا أن ننتصر لقيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المساواة، واحترام الكرامة الانسانية والعدالة.