إنجاز فلسطين تفوز بأفضل شركة طلابية ذات أثر إجتماعي على مستوى الوطن العربي

وطن: حصلت شركة "Bee Friends "على جائزة أفضل شركة طلابية ذات اثر اجتماعي للعام 2020 في مسابقة إنجاز العرب الإقليمية التي عقدت افتراضياً هذا العام بسبب جائحة كورونا.

كما حصلت شركة أثر للتعقيم والوقاية على جائزة شركة شنايدر للاستدامة (winning Schneider Sustainability Award!)، كما صُنفت الشركة واحدة من الشركات الطلابية الثلاث المرشحة لجائزة أفضل شركة للعام 2020 عن فئة الجامعات.

هذا وحازت شركة Bee friends أيضاًعلى جائزة بوينغ ( (Boeing business challenge Award.

ونافس هذا العام 21 شركة طلابية لفئتي المدارس والجامعات من13 بلداً عربياً في المسابقة التي انطلقت منذ عام 2007 بهدف تعزيز ودعم مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العرب.

وعملت شركة Bee Friends من مدرسة بنات بديا الثانوية من سلفيت على إنتاج أقمشة تغليف بشمع العسل، وكانت بإشراف المدربة فاديا سلامة من مركز ملينيوم للتدريب والتطوير، أما شركة أثر للتعقيم والوقاية من جامعة بولتكنيك فلسطين فعملت على تطوير جهاز تعقيم إلكتروني ذكي ، وكانت بإشراف المدرب راجح دعنا من بنك فلسطين.

وكانت شركة "Bee Friends" قد حصدت المركز الأول "أفضل شركة طلابية للعام 2020" من بين 8 شركات طلابية عن فئة المدارس في المسابقة التي عقدتها مؤسسة انجاز فلسطين محلياً، كما حازت شركة "أثر" على أفضل شركة من بين 4 شركات طلابية عن فئة الجامعات.