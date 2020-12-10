سلطة النقد تصدر تعميما بخصوص دوام البنوك وصرف الشيكات في المحافظات المغلقة

وطن: أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعميما على البنوك في المحافظات المغلقة، خلال فترة الاغلاق؛ طالبت خلالها البنوك بأن تصرف الشيكات التي يتوفر لها أرصدة، أما الشيكات غير المتوفر لها رصيد، فستختم مرتجع بسبب الاغلاق وليس لعدم كفاية الرصيد، ولن يتم خصم أي عمولة عليها.

وأعلنت سلطة النقد في بيان لها، تعطيل دوام البنوك في المحافظات التي تم إغلاقها بسبب زيادة وتيرة تفشي كورونا فيها، وهي: (نابلس، طولكرم، الخليل، بيت لحم)، اعتبارا من صباح الأحد القادم حتى مساء الخميس.

فيما يلي تفاصيل بيان سلطة النقد: