المركز الجراحي التخصصي للعيون وشركة "سيزر هيلث" توقعان اتفاقية توريد أحدث جهاز لتصحيح النظر

وطن: أعلن المركز الجراحي التخصصي للعيون وشركة "سيزر هيلث"، الموزع الرسمي لشركة Schwind الألمانية في فلسطين، عن توقيع اتفاقية توريد لجهاز الليزيك Amaris 1050rs Excimer Laser لتصحيح النظر الأحدث في فلسطين والمنطقة.

وصرح الدكتور زكريا بوزية – أخصائي طب وجراحة العيون في المركز الجراحي التخصصي للعيون، عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي سيحققه قسم تصحيح النظر في المركز عبر توفير أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا والمتمثلة بالجهاز الذي طورته شركة شويند Schwind الألمانية. وأضاف، سيقدم جهاز Amaris 1050 دقة متناهية وسرعة فائقة في انجاز عمليات تصحيح النظر، وبدرجة أمان عالية، وسيعمل مجموعة من الأطباء والفنيين المهرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية في هذا المجال. مؤكداً على ان الجهاز سيتوفر في المركز في الربع الأول من العام الجديد.

وعبر السيد سليم درزي، المدير التنفيذي لشركة سيزر هيلث عن فخره للتطور الكبير الذي يشهده طب العيون في فلسطين بشكل عام، وفي المركز الجراحي التخصصي للعيون بشكل خاص الذي يواصل استثماراته لتقديم خدمات متميزة للمرضى. وأضاف، "امتلاك هذا الجاز المتطور والأكثر فعالية حول العام والذي توفره شركتنا هو إضافة نوعية وهامة في مجال تصحيح النظر، خصوصا بعد اقبال المرضى على هذه العملية التي تغنيهم عن ارتداء النظارات والعدسات اللاصقة، والتي أصبحت رائجة بشكل كبير في العالم لفاعليتها وأمانها وسرعة إجرائها، حيث لا تتعدى مدة العملية في هذا الجهاز الجديد سوى خمسة عشر دقيقة".

وفي تعليقه على ميزات جهاز Amaris 1050rs لتصحيح النظر، أكد مدير قسم الأجهزة الطبية في شركة "سيزر هيلث"، المهندس محمد مناصرة على توفر مواصفات تقنية عديده في الجهاز جعلته الأكثر تطوراً في العالم، حيث يوفر ميزة الـ 7D Eye Tracker والتي تجعل العملية أكثر أماناً ودقة. كما تتوفر في الجهاز تقنية Trans PRK بتكنولوجيا SMART Surface حيث يتم من خلالها انجاز عملية تصحيح النظر دون لمس القرنية مما يقلل بشكل كبير جدا من الألآم بعد العملية، كما تعمل هذه التقنية على تسريع عودة الشخص لحياته الطبيعية. وأكد مناصرة على تميز شركة "سيزر هيلث" بقدراتها التقنية العالية في مجال توفير أحدث أجهزة العيون الجراحية والتشخيصية بالاضافة لخدمات متميزة لما بعد البيع يوفرها مهندسون مهرة وذو خبرة عالية في مجال صيانة وفحص أجهزة العيون بشكل عام وأجهزة تصحيح النظر "الليزيك" بشكل خاص.