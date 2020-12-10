"الداخلية" توضح آلية تنفيذ القرار بإغلاق بعض المحافظات مساء اليوم

وطن: أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، آليات تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة وخاصة الإغلاق الشامل في محافظات الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس، مؤكدا أن هدف تلك القرارات المحافظة على صحة المواطن الفلسطيني ووقف تفشي فيروس كورونا.

وأوضح نمر في حديث للإذاعة الرسمية ان الإجراءات سيكون من بينها؛ أن لجان الطوارئ في كل محافظة ستقرر الاستثناءات بالنسبة لبعض المؤسسات التي من الضروري أن تعمل وتقدم خدمات عامة مثل البلديات وبعض المجالس القروية وبعض الشركات.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستكون موجودة على مداخل المدن والقرى والبلدات والمخيمات في كل المحافظات الأربعة وهي "الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس"، وستقوم بتطبيق الإجراءات، مشيرا إلى أن الإجراءات ستكون لها مرونة، وطالب المواطنين التعامل بشكل سلس مع الحواجز.

وحول الإغلاق الليلي الذي بدأ منذ يومين، اعتبر نمر أن نسبة الالتزام به متفاوتة، حيث أن نسبة الالتزام في مراكز المدن عالية بسبب السيطرة الأمنية الفلسطينية، وفي بعض المناطق كانت متأرجحة، حيث أن بعض المناطق التزمت وأخرى لم تلتزم.

ولفت إلى أن لدى الأجهزة الأمنية خطة لتطبيق القرارات في كافة المناطق، بما يضمن عدم وجود أماكن للتجمهر، مؤكدا أن الشرطة تتابع مراقبة التزام المواطنين وقامت بعدد كبير من المخالفات، فضلا عن الحالات التي تم التعامل معها بمرونة.