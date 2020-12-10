صحة غزة: 7 وفيات و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص مخبري لـ 1650 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية أي ما يعادل 35.5% من نسبة العينات.

وأكدت الصحة في تقريرها اليومي, وفاة سبعة مواطنين جراء الإصابة بكورونا, ما يرفع أعداد الوفيات إلى 169 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 832 حالة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 16695 حالة.

وسجلت محافظة غزة 153 اصابة جديدة بكورونا فيما سجلت محافظة خان يونس 144 اصابة تلتها المحافظة الوسطى 141 اصابة ثم الشمال 80 اصابة واخيرا رفح 68 اصابة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي المصابين منذ مارس الماضي بلغ 26817 مصاب، منها 9953 إصابات نشطة حالة.