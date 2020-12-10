إصابة رئيس بلدية نابلس بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت بلدية نابلس يوم الخميس، اكتشاف إصابة رئيس البلدية سميح طبيلة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه بوضع صحي جيد وتظهر عليه أعراض خفيفة.

وطالبت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" جميع المواطنين وزوار البلدية الذين من المحتمل أنهم خالطوه ولديهم أعراض، التوجه للطب الوقائي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأضافت أن المهندس طبيلة دخل الحجر الصحي في المنزل، وأنه يتواصل مع جميع رؤساء الدوائر والأقسام وطواقم البلدية عن بعد، لضمان متابعة كافة الخدمات والمشاريع.

يذكر أن محافظة نابلس من بين المحافظات التي تشهد انتشاراً كبيراً للوباء، وستخضع للإغلاق لمدة أسبوع بموجب قرار الحكومة بدءاً من مساء اليوم الخميس.