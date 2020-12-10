رام الله - وطن: أفادت صحيفة "هآرتس" الخميس، بأن الكنيست سيحل نفسه في غضون أسبوعين، وأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات في ذات اليوم.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يستعد للانتخابات المبكرة ويخطط لزيارة الإمارات في 23 كانون أول/ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه الأجل المتاح للاتفاق على ميزانية الدولة لعام 2020 ، والذي من المتوقع أن يحل فيه الكنيست نفسه.

وكان نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يريد إرسال رسالة مفادها أنه بينما يقود هو "رحلة تاريخية" فإن منافسه بيني غانتس منغمس في "سياسات تافهة".