أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

وطن: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل عام.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا في الجبال وأجواء أقل برودة في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل عام.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا في الجبال وأجواء أقل برودة في المناطق المنخفضة والساحلية، مع ظهور للسحب العالية في السماء.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو الدرجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وفي ساعات الصباح يسود جو بارد ومع ساعات النهار تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون جنوبية غربية.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة إلى دافئة نسبيا بشكل عام في معظم أرجاء البلاد، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق المنخفضة والغورية، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة تسبيا إلى مائلة للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

بينما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد خلال النهار تدريجيا بكتلة هوائية أكثر برودة ورطوبة مع هبات نشطة أحيانا للرياح.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا بوجه عام مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا.

وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام مع هطول للأمطار المتفرقة في معظم المناطق والتي تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في كافة المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.