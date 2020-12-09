الرئيس عباس يقبل استقالة حنان عشراوي

وطن: قبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، وذلك بناء على طلبها، حيث قدمت استقالتها المكتوبة قبل عدة أيام.

وكانت وطن قد نشرت تقريرا ظهر اليوم حول أسباب استقالة حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعنوان " "لماذا استقالت؟" (للاطلاع اضغط هنا)

وكانت مصادر خاصة في اللجنة التنفيذية،قد أكدت لـوطن في وقت سابق أن د.حنان تحدثت مع الرئيس قبل اسبوعين وأخبرته أنها سوف تترك منصبها في اللجنة التنفيذية مع نهاية العام، بسبب الوضع العام للمنظمة وما تعانيه مؤسساتها من تراجع.

وقالت المصادر إن د. حنان لم تقدم استقالتها بشكل مكتوب، وإنما تقدمت بها بشكل شفهي خلال لقاء بينها وبين الرئيس، حيث أخبرته بأنها سوف تترك منصبها في اللجنة التنفيذية مع نهاية العام الجاري.

واستبعدت المصادر بأن تكون الاستقالة قد جاءت بسبب قرار السلطة بإعادة العلاقات مع "اسرائيل" وعودة التنسيق الأمني بعيدا عن اللجنة التنفيذية، وفق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، وإنما جاءت ضمن الحديث عن من يستلم منصب أمين سر اللجنة التنفيذية خلفا للراحل د. صائب عريقات، بالإضافة إلى من يستلم ملف المفاوضات الموعودة" الذي كان يشغله أيضاً الراحل عريقات، وفق المصادر الخاصة بـوطن.

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