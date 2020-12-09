الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد لقاء قيادة حماس

وطن: غادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بعد نحو 3 ساعات من وصوله القطاع للقاء قيادة حركة حماس .

والتقى الوفد الذي ترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، مع قيادة حماس بغزة، لبحث العديد من الملفات.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وحماس، وفتح معبر رفح البري، إلى جانب قضايا تتعلق بالمصالحة الفلسطينية واستئناف اللقاءات مع حركة فتح، بالإضافة إلى تطورات ملف تثبيت تفاهمات الهدوء وتنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ ما تم التوافق بشأنه في الأشهر الأخيرة برعاية عدة أطراف.

وتطرق اللقاء لإمكانية حصول تقدم في ملف صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال، وذلك رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن التعامل بجدية مع المقترحات التي تقدمت بها مصر وأطراف أخرى بشأن هذه القضية.