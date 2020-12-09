جمعية الدراسات النسوية التنموية تنظم ورشة عمل حول سبل مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي

وطن: نفذت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية اليوم الأربعاء ورشة عمل حول "سبل مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي".

وجاءت الورشة ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية لحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تحت هاشتاق #متعنفهاش، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المرأة مع وجود فايروس كورونا والذي زاد نسبة العنف ضد الفتيات.

وتحدثت الأستاذة عزة قاسم عن القوانين التي تحمي النساء والقوانين التي يجب سنها وإقرارها لحماية المرأة من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تهدف لتوعية النساء بحقوقهن وواجباتهن ومطالبتهن بها .

وأضافت قاسم حول قضايا وقصص النساء وسبل مواجهة العنف وطرق الدفاع عن نفسهم ، وأوضحت طبيعة العنف الواقع على المجتمع الفلسطيني بشكل خاص.

يذكر أن، حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم.

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‏تبدأ الحملة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان.