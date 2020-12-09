إيطاليا تسجل نحو 500 وفاة و12 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

وطن: سجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال آخر 24 ساعة نحو 500 وفاة و12 ألف إصابة بفيروس كورونا، في أدنى حصيلة من شهر.

وأعلنت عن رصد 499 وفاة و12756 إصابة مقابل 634 وفاة و14842 إصابة في اليوم السابق.

وتمثل هذه الأرقام أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا في البلاد منذ التاسع من نوفمبر عندما تم تسجيل 356 وفاة و10871 إصابة.

وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة ميلونا و770149 إصابة مؤكدة منها 61739 حالة وفاة و710515 حالة نشطة و997895 حالة شفاء.

المصدر: (RT)