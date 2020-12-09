ردا على سؤال وطن: وزيرة الصحة: لقاح كورونا سيتوفر في الربع الأول من العام الجديد وعلى الأرجح سيكون مجاني للمواطنين

وطن: نفى المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم ردا على سؤال وطن ان يكون هناك اي تأثير تحديدا من الغرف التجارية على قرار الحكومة بإغلاق بعض المحافظات دون سواها.

وقال ملحم ردا على سؤال مراسل وطن "نحن نحترم الغرف التجارية والتجار ونحرص على الحركة التجارية والاقتصادية كون الحكومة هي أكبر رب عمل والاحرص على تدفق الإيرادات المالية للخزينة وعدم توقف العجلة الاقتصادية ولكن حين تبلغ الأمور لهذا المستوى من التفشي بالوباء، وملامسة مربعات الخطر الشديد ، وترنح النظام الصحي ووصوله الى حافة الانهيار فإن المسؤولية كبيرة على الحكومة كي تتخذ هذا الإجراء"، مضيفا "لا تأثير لأي جهة كانت على الحكومة الا بالتشاور".

واكد ملحم ان الحكومة تتشاور مع الجهات الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية وجميع القطاعات، ولكن هناك قرار ومسؤولية حكومية باتخاذ قرار حين تقتضي الحاجة ذلك، لافتا الى ان الاجراء الذي جرى اتخاذه هو إجراء صحي ووقائي، يلامس هموم الناس وصحتهم، لذلك نرجو من كافة الغرف التجارية ان تساعد الحكومة على تطبيق الإجراء حتى نبلغ اللقاح والخروج من الجائحة.

وردا على سؤال مراسل وطن حول الاتصالات التي تجريها الحكومة بشأن توفير لقاح كوفد 19، قالت وزيرة الصحة مي كيلة ان الجهات المختصة تتدارس فعالية اللقاحات التي جرى الإعلان عن إنتاجها بدءا من روسيا او الهند او اكسفورد.

وأوضحت كيلة أنه جرى تشكيل لجنة وطنية بخصوص هذا اللقاح من اجل شرائه من الخزينة العامة للدولة، كما سيكون هناك تبرع من مؤسسة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ومن مؤسسة جافي كذلك.

وأضافت الكيلة: نحن أعضاء في كوفاكس، وهي ستزود فلسطين وكل الدول التي تعتبر من ذي الدخل المحدود، بـ 20% من نسبة عدد السكان، وقد خصصت تلك النسبة من أجل أفراد الطواقم الطبية ومن ثم خصصته للقطاع الصحي، ومن ثم الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الوزيرة أنه جرى التواصل مع كل الشركات التي عملت على صناعة اللقاح، لافتة الى ان منظمة الصحة العالمية هدفها إعطاء 70 % من سكان كل بلد اللقاح من اجل الوصول الى مناعة القطيع، لافتة الى ان الحكومة ستقوم بشراء 50 % المتبقية من اللقاحات.

ولفتت كيلة الى وجود منافسة بين دول العالم على شراء اللقاح، لافتة الى ان السلطة تفرض نفسها من خلال الاصدقاء واتصالاتها التي يجريها الرئيس ورئيس الحكومة ووزيرة الصحة.

واستبعدت الوزيرة ان يتم جلب لقاح فايزر الى فلسطين نظرا للاحتياجات اللوجستية التي يتطلبها مثل توفير درجة حرارة 75 تحت الصفر ، حيث لا يوجد سوى ثلاجة واحدة صغيرة في فلسطين، وسيكون التوجه نحو خيارات جديدة.

وأوضحت كيلة إن أول متناول للقاح في فلسطين سيكون في الربع الأول من العام الجديد قائلة " قد يكون في نهاية شهر كانون ثاني او بداية شباط وربما حتى آذار كأقصى حد".

ولفتت الوزيرة تعليقا الى وصول الدفعة الأولى من اللقاح الى دولة الاحتلال، قائلة إذا بدأت حكومة الاحتلال بالتطعيم ونحن لم نبدأ او اجريناها في وقت متباعد عنها أو عن الاردن فلن يصلوا الى مناعة القطيع لأننا ستؤثر بهم، فنحن واسرائيل والاردن يجب ان نوفر اللقاح بتوقيت لا يتجاوز الفرق بينه ما بين شهرين الى ثلاثة لضمان مناعة القطيع.

وحول سؤال وطن عن الخطة التي سيتم التعامل بها في إعطاء اللقاح للمواطنين وتكلفته المادية، قالت الوزيرة، إنه يجري الآن إعداد برامج توعية بشأن التطعيم وإجراء دراسة في الشارع حول من يريد التطعيم ومن لا يريد، موضحة ان بعض الفئات سيكون التطعيم لها اجباري مثل الطواقم الطبية والكوادر الامنية ومن هم تتجاوز أعمارهم 60 عاما ومن لديهم أمراض مزمنة .وأضافت الوزيرة " على الارجح ان اللقاح سيكون مجاني للمواطنين" .