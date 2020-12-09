محافظ الخليل: الجميع مطالب باحترام وتنفيذ قرارات الحكومة، وستيم متابعة طلبات وتحفظات أصحاب المحلات التي سيشملها الإغلاق

وطن: قال محافظ الخليل جبرين البكري إن مجمل حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الجائحة 247 حالة، والإصابات 23039، وحالات الشفاء 20692، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 2100.

وأكد المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المحافظة بمدينة الخليل اليوم الأربعاء، للحديث حول الحالة الوبائية، التزامها بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، حيث تم توفير متطلبات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مبينا أن لدى مستشفيات المحافظة 53 جهاز تنفس اصطناعي للحالات الحرجة، و50 جهاز للحالات المتوسطة.

وأهاب بكافة المواطنين والمؤسسات التعاون مع اللجان الصحية والمؤسسة الأمنية لمحاصرة الوباء، والالتزام بقرار الحكومة، مع التأكيد على أن الدورة الاقتصادية ستستمر في العمل ضمن البرتوكولات الصحية المعمول بها.

وأضاف البكري: الجميع مطالب باحترام وتنفيذ قرارات حكومة الشعب الفلسطيني، ولن نقبل إطلاق النكات على أي محافظة في الوطن.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة طلبات وتحفظات أصحاب المحلات والمؤسسات التي سيشملها الإغلاق.