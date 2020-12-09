الإغاثة الزراعية تنشئ وحدات تبريد لحفظ وتخزين منتجات الخضار والفواكه الطازجة للمزارعين

غزة- وطن: أنشأت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) وحدات تبريد لحفظ وتخزين منتجات الخضار والفواكه الطازجة للمزارعين، بهدف تعزيز القدرة التسويقية للمزارعين وزيادة الربحية بعد انتهاء الموسم الزراعي.

ويأتي هذا التدخل ضمن مشروع " تطوير وتحسين مزرعتين نموذجيتين لتعزيز استقرار سكان قطاع غزة" والذي تنفذه بالشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ من خلال مؤسسة GIZ.

وتم انشاء وحدات التبريد بمساحة 90 متر مكعب، للوحدة الواحدة داخل المزارع النموذجية التي يتم تطويرها، وبناء النماذج الخضراء فيها، ومن المقرر ان تعمل هذه الوحدات بالطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) والتي بدورها ستوفر المقومات اللازمة لعملية التبريد بهدف تخزين المنتجات الزراعية الطازجة للمزارعين في وحدات التبريد المعدة لها، واستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية في الأسواق فترة زيادة العرض لتلك المنتجات، مما يؤثر على المزارعين في طرح أسعار غير مجزية وغير عادلة".

ويشار الى أن وحدتي التبريد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأخرى في جنوبه بمنطقة خانيونس تم انشائهما بهدف تعزيز الممارسات السليمة والصديقة للبيئة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطبيق ممارسات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وبناء نموذج متكامل للمزرعة النموذجية يشتمل على الجوانب الاقتصادية والتعلمية والابتكارية، ويشكل نموذجاً ناجحاً للعاملين في القطاع الزراعي من مزارعين ومهندسين زراعيين ورياديين".